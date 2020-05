Smaltimento dpi, doppio sacchetto per il conferimento del secco non riciclabile

Golfo dei Poeti - Doppio sacchetto per conferire il secco non riciclabile. Con l'ordinanza regionale numero 29 del 16 maggio, vengono date disposizioni riguardanti la gestione dei rifiuti costituiti dai dispositivi per la protezione individuale usati. L'emergenza Covid-19 ha portato infatti a un massivo utilizzo di guanti e mascherine da parte dei cittadini della nostra Regione che si attesta, in linea con la media nazionale, a 8 tonnellate al giorno di mascherine e 16 tonnellate di guanti monouso. La Regione ha pertanto ritenuto opportuno dare indicazioni sul corretto smaltimento di tali dispositivi, compresi i fazzoletti usati e teli monouso, che "devono essere raccolti all'interno di due sacchi, uno dentro l'altro, che non devono essere sottoposti a schiacciamento, e prima della raccolta riposti evitando comportamenti che possano lacerare l'involucro".



Le disposizioni ricalcano le linee guide fornite dall'Istituto Superiore della Sanità e hanno l'obiettivo di consentire una corretta gestione dei DPI usati, nel rispetto del principio di salvaguardia della salute pubblica e in particolare della riduzione di possibili rischi sanitari per gli operatori delle aziende di igiene urbana operanti sul territorio.

"Permane la decisione dell'amministrazione di sospendere il sacchetto arancione fino alla fine dell'emergenza, in virtù della consapevolezza dell'aumento del rifiuto non riciclabile – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. L'uso del doppio sacchetto è volto alla tutela della salute della comunità e degli operatori della raccolta. Sono da condannare i gesti di coloro che abbandonano guanti e mascherine, per i quali è paradossale che si sia dovuto procedere con un'ordinanza regionale ad hoc. Confido anche questa volta nel senso di responsabilità dei miei concittadini che sapranno dimostrare un senso civico ineccepibile". L'ordinanza regionale prevede una sanzione dai 300 ai 3000 euro per coloro che abbandonano sul territorio guanti e mascherine.