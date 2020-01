Sindacati a Paoletti: "Invece di fare cause pensi a tutela lavoratori"

Golfo dei Poeti - "Affermare che l’aumento dei topi d’appartamento nei pressi dello stabilimento Muggiano di Fincantieri può essere collegato alla presenza o alla crescita degli occupati dell’impresa stessa e che deve essere proprio l’azienda ad occuparsi delle opere viarie e infrastrutturali di quel territorio è lontano da ogni logica e dalla realtà. Qualcuno a Lerici ha sbagliato mestiere?". Lo dichiarano in una nota congiunta, rivolti al primo cittadino Leonardo Paoletti, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil della Spezia, Lara Ghiglione, Antonio Carro, Mario Ghini.



Per le sigle sindacali "un sindaco che si rispetti dovrebbe mettere in atto tutte le misure utili e necessarie per portare occupazione e sviluppo nella sua comunità. E' inaccettabile che un amministratore voglia portare in tribunale un cantiere. Le affermazioni fatte dal sindaco di Lerici nell’assemblea con i residenti di Pozzuolo sono uno schiaffo alle lotte e alle mobilitazioni portate avanti in questi anni dalle lavoratrici e dai lavoratori del cantiere navale di Muggiano e del suo indotto. Addetti che con i sindacati si sono battuti per una legge navale che permettesse a Fincantieri di poter uscire fuori dalla crisi in cui era finita. Se oggi si possono vedere impegnate al Muggiano più di tremila persone lo si deve anche all’impegno che tutti hanno messo in campo in quella vertenza. Dov’era il sindaco di Lerici quando da quei cancelli entravano solo poche centinaia di persone? Dov’era il sindaco quando si manifestava per chiedere investimenti e carichi di lavoro? Anziché minacciare cause legali si adoperi, insieme a noi, per cercare di tutelare il più possibile l'occupazione e i lavoratori. A partire da quelli degli appalti".



Per i sindacalisti "un sindaco dovrebbe avvicinare il mondo dell’impresa al suo territorio e non portare in tribunale. Che il sindaco diriga i suoi sforzi per aiutare le lavoratrici e i lavoratori impegnati nel cantiere. Cgil, Cisl e Uil si aspettano questo da un’amministrazione responsabile. C'è un clima di ostilità diffusa verso il lavoro e le attività produttive che, in questo modo, rischia di allontanare qualsiasi tipo di investimento sul nostro territorio, come ad esempio Enel".