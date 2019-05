Siglato l'accordo per la riqualificazione del Portesone

Protocollo per la conferenza dei servizi firmato da Paoletti, Tedeschi e Agritur. Il sindaco: "Altro momento storico per Lerici".

Golfo dei Poeti - E' stato sottoscritto questa mattina nella sede del Palazzo Municipale, tra il Comune di Lerici, l'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara e la Società Agritur srl, l'accordo di programma propedeutico all'avvio della conferenza dei servizi volta al recupero e alla riqualificazione del borgo di Portesone, antico sito sulle alture di Tellaro. L'intento è riqualificare la dozzina di ruderi presenti in chiave ricettiva e costruire un magazzino/frantoio a servizio del vasto oliveto di Agritur, società che fa capo alla famiglia Abati.



"Un altro momento storico per Lerici - commenta il Sindaco Leonardo Paoletti -. La firma odierna rappresenta una tappa fondamentale per la valorizzazione del territorio e dell'area collinare e per la conservazione dei beni testimoniali di maggiore pregio che caratterizzano le nostre colline. In meno di un mandato abbiamo chiuso una vicenda in piedi dal 2004. Questo - aggiunge - è il frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto istituzioni e tecnici, grazie al quale oggi si è potuti arrivare a questo fondamentale traguardo per il territorio di Lerici".