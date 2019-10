Sicurezza stradale, nuovi dossi in arrivo a Lerici

Golfo dei Poeti - Nuovi dossi in arrivo a Lerici. Due saranno installati in Via della Repubblica, nel paese capoluogo, mentre un terzo sarà posizionato in Via Garibaldi II traversa, a San Terenzo. La novità risponde naturalmente a esigenze di sicurezza, visto che si tratta di arterie assai frequentate dai pedoni. Su via della Repubblica, tra l'altro, si affacciano anche l'asilo nido comunale e la caserma dei carabinieri. Tant'è che la richiesta di maggiore sicurezza sulla strada è pervenuta sia dalla cittadinanza, sia dall'Arma. I dossi, una volta posizionati, saranno preceduti da segnaletica che indica la presenza, ricordando altresì il limite dei 50 orari.