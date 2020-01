Sicurezza scuole, scatta l'assemblea pubblica. Il Comitato: "Siamo preoccupati"

Golfo dei Poeti - La situazione della scuola primaria Garibaldi di San Terenzo scuote il dibattito lericino. Stamani, con una nota, le famiglie sono state informate dalla dirigente scolastica che “non vi sono problemi strutturali alla scala principale (attualmente sotto i ferri, ndr) e che questa sarà messa in sicurezza entro la fine della settimana” e che “a partire da lunedì 3 febbraio l'istituto sarà in grado di erogare il servizio in modo regolare”. Stop quindi a dislocazioni delle lezioni tra refettori e auditorium, nonché alla sospensione dei rientri. L'opposizione, in particolare i consigliere Fresco e Ornati, si sono mossi in questo inizio di settimana per avere chiarezza sia dagli atti comunali, sia dalla dirigenza scolastica. E per sabato 1 febbraio alle 10.30 al ristorante Nettuno di San Terenzo è stata indetta l'assemblea pubblica 'Quanto sono sicure le nostre scuole? Facciamo il punto'.



In merito è intervenuto anche il Comitato di Frazione di Lerici, che in una nota esprime “perplessità e grande preoccupazione rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi nel plesso scolastico Garibaldi. La domenica pomeriggio si sono infatti susseguite sul registro elettronico, come riferito dai genitori degli alunni, comunicazioni inerenti alle problematiche relative al vano scale che ogni giorno viene utilizzato dai bambini, docenti e personale scolastico. Dall’ordinanza emessa dal Comune si evince peraltro che il distacco di materiale dal soffitto era stato segnalato dalla scuola il 21 gennaio e si è arrivati alla decisione di chiudere il vano la domenica pomeriggio, con una tempistica che ha ovviamente destato preoccupazione e scompiglio soprattutto tra i genitori. Non è inoltre la prima volta che la scuola di San Terenzo è teatro di problematiche strutturali. Basti pensare al distacco del cornicione della scorsa estate. Ciò che ci interessa conoscere è innanzitutto lo stato di sicurezza delle nostre scuole e sollecitare una costante ed oculata azione preventiva di manutenzione. Il fatto che si sia gestita la logistica, smistando le classi in altre zone dell’edificio (segnaliamo a tal proposito che non è neppure stato possibile utilizzare le aule del plesso della scuola secondaria attualmente in attesa di lavori che ancora non sono iniziati), è un fatto apprezzabile che ha peraltro trovato disponibilità da parte del personale docente e applicato della scuola. Questo però non deve spostare l’attenzione dal problema vero e che ci sta più a cuore ovvero lo stato di sicurezza ed il livello di attenzione rispetto alla necessità di manutenzione dell’edificio scolastico”.



Il Comitato, presieduto da Claudio Ceretti, chiede “al sindaco un incontro per conoscere l'attuale stato di sicurezza e l'eventuale piano di interventi previsto nelle nostre Scuole e soprattutto quali siano i tempi entro i quali si intende ripristinare il plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado, attualmente chiuso e in attesa di restauro”.