Sicurezza cancelli, Lerici interviene in parchi e scuole

Sostituzioni, manutenzioni e cavi anticaduta. Un mese fa la tragedia di Pugliola.

Golfo dei Poeti - È passato poco più di un mese dalla tragedia di Pugliola, che ha visto una bambina di soli tre anni perdere la vita a causa di un incidente con il cancello del parco giochi di fronte alla scuola della frazione di Lerici. Nelle scorse settimana il Comune ha intrapreso un intervento di messa in sicurezza del cancello della scuola Garibaldi di San Terenzo e ora, sulla comprensibile scia dei terribili fatti di fine aprile, l'ente ha predisposto un'azione 'panoramica' su diversi cancelli del territorio comunale. In particolare, come si legge nell'atto messo nero su bianco dall'architetto Valentina Gatti, alla guida del Servizio lavori pubblici, “è necessario effettuare una serie di interventi atti a migliorare la sicurezza antinfortunistica” di strutture.



E si parla di zone assai sensibili. Tra i vari siti di intervento ci sono le scuole Fiori e di Via Gozzano. Nella prima arriveranno una nuova cancellata, un copricolonna per il cancello esistente e due cavi anticaduta. Nella seconda saranno sostituiti arresti meccanici e chiavistello del cancello esistente, ne sarà installato uno nuovo e saranno sistemati cavi anticaduta su cancello pedonale e cancello della palestra. Due cavi anticaduta arriveranno anche al parco giochi di Lerici e a quello di San Terenzo, il cui cancello sarà altresì sottoposto a una cura da cavallo con ripristino dei cardini e riallineamento delle ante. Corposa manutenzione e cavi anticaduta per il cancello del Parco Shelley. Infine, sei cavi anticaduta saranno applicati ai tre cancelli del Parco di Falconara, sede di una vivace programmazione estiva. Dei lavori si occuperà la ditta Feral dei Cerri di Ceparana, alla quale il Comune di Lerici corrisponderà la somma di circa 5.300 euro.