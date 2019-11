Si rinnova l'appuntamento con "Lerici per la vita, contro il femminicidio"

Golfo dei Poeti - Domenica 24 novembre 2019 Telethon - Coordinamento della Spezia, con il patrocinio del Comune di Lerici e di UISP, organizza per il sesto anno consecutivo, l’evento “Lerici per la Vita - Contro il femminicidio”, una marcia non competitiva da San Terenzo a Lerici, associata al 25 novembre-Giornata mondiale contro il femminicidio.

E' una passeggiata da castello a castello, realizzata con la collaborazione di BNL Ag. Della Spezia, delle Proloco di Lerici e di San Terenzo, dell'Auser Lerici e di Conad Margherita Lerici.



Si parlerà di ricerca scientifica, di non violenza, del rispetto dell'individuo e dell'importanza di stare assieme e fare gruppo, le varie forme di solidarietà. Sarà presente la ricercatrice Dr. Luana Benedetti e porterà la sua testimonianza UDI La Spezia.



Ritrovo alle ore 10.00 presso il lungomare di San Terenzo dove avverrà l'iscrizione dei partecipanti. Partenza alle ore 10.30. Arrivo alle ore 11.30 presso la Rotonda Vassallo di Lerici



L'iscrizione ha il costo di 5 euro che verranno devoluti interamente per la ricerca scientifica e daranno diritto ad una maglietta ricordo della giornata.