Sì a proroghe per sepolti illustri, ma un'area dedicata è cosa ardua

Golfo dei Poeti - Prorogare i tempi di inumazione o tumulazione per le personalità illustri. A questo punta la modifica al Regolamento di polizia mortuaria che Lerici vorrebbe introdurre, affiancandosi in questo a quanto solitamente praticato nelle grandi città. La Spezia compresa: nel regolamento del capoluogo si legge che “la Giunta Comunale, su proposta presentata dal sindaco, può riconoscere a seguito di specifici meriti personali o di lustro conferito alla città, forme particolari di sepoltura anche prorogandone, compatibilmente con la posizione occupata nel campo, se trattasi di sepoltura a terra, la durata rispetto all’ordinario periodo di inumazione o tumulazione. I particolari meriti di cui sopra si riferiscono al contributo che la persona defunta ha portato alla cultura, alla scienza, all’arte, al progresso e allo sviluppo sociale oppure per atti di eroismo o per gesti di elevata solidarietà”. Un esempio lericino? Il poeta serrese Paolo Bertolani (recentemente omaggiato con una targa lungo la Passeggiata dei poeti), la cui concessione è ormai scaduta, e al quale si vorrebbe concedere in via straordinaria – in virtù della straordinarietà dell'uomo – un prolungamento della concessione stessa. I dettagli – per ora gli uffici hanno lasciato un certo margine di manovra alla politica – saranno cesellati in consiglio comunale: la pratica sarà discussa nella civica assemblea in programma lunedì 9 marzo.



Ma già se n'è parlato in commissione. “Se vogliamo dare un riconoscimento a una figura illustre e benemerita – ha osservato l'ex sindaco Emanuele Fresco – non sarebbe nemmeno da parlare di proroghe per tot anni, ma per sempre, trattandosi di una situazione eccezionale. Inoltre, per il futuro, penso si potrebbe individuare uno spazio dedicato proprio al riposo dei resti di personalità lericine illustri”. L'attuale esponente dell'opposizione ha altresì chiesto – ottenendo piena apertura dalla maggioranza – che le decisioni sulle proroghe delle concessioni siano affare non solo della giunta, ma di tutto il consiglio, il quale deve avere il diritto di fare a sua volta proposte in merito a determinate personalità. L'idea di ricavare uno spazio dedicato a figure benemerite ha incontrato le perplessità sia del funzionario – prima di tutto per una questione di spazi all'interno dei camposanti, grana annosa -, sia della consigliera di opposizione Mariachiara De Luca, capogruppo di 'Golfo dei poeti'. “Ci sono tanti modi per ricordare uomini e donne importanti – ha osservato la renziana -, ad esempio l'intitolazione di strade e piazze, mentre i nostri cimiteri scontano importanti problemi di spazi. Tant'è che la vita intrapresa ultimamente è quella di orientare la cittadinanza verso la cremazione”.