Sfilano le creazioni di Antonietta Guarino al Parco Shelley

Golfo dei Poeti - Di certo era un successo annunciato la sfilata di moda “Fashion in the night” firmata Antonietta Guarino realizzata nella splendida cornice del Parco Shelley di San Terenzo ma, di certo non si poteva prevedere tutto l'entusiasmo suscitato nell'imponenete numero di persone che ha colmato il Parco definendo il Sold aut anche per i posti in piedi.

Straordinari i capi presentati, raffinati, eleganti, realizzati nella chiara visione dello stile italiano e pronti per essere lanciati nel panorama internazionale hanno strappato applausi convinti e prolungati più volte sotto un cielo stellato stupendo nell'armonia di musiche epiche e luci dedicate trasformando il Parco Shelley in un perfetto ed elegante Atelier in tutte le sue parti. Ha sfilato sul Red Carpet circondato da fiaccole, la collezione La Rouche autunno inverno 2019 – 2020 che si è aperta agli applausi sfilando con pellicce leggerissime personalizzate nel taglio e nel colore, a seguire Haute Couture con abiti straordinari nei tessuti nei colori nelle lunghezze nelle traparenze, nelle scollature, nei volumi e nelle soluzioni di sintesi.

Un increscendo di bellezza sostenuto da modelle bellissime sfociato nella presentazione degli abiti da sposa veramente da sogno che, davvero hanno tolto il fiato insieme alla visione della piccola Aurora che ha sfilato impeccabilmente con il suo importante abito da damigella.

Magico l'allestimento, magico il service che a condotto alla perfezione ogni step dell'evento, belle le coregrafie eseguite dalle ballerine Arianna e Kaila della scuola di danza “ Dimensione Danza della Spezia “ di Laura Carassale e molto ben eseguiti i brani musicali interpretati dalle cantanti Rosalba e Sara Donaggio.

Grande emozione e grande soddisfazioni di tutti ma soprattutto applausi meritatissimi per lei Antonietta Guarino, giovane, bella, piena di idee e di talento donna poliedrica nel mondo della moda che poteva solo trionfare al termine di questa sua sfilata così preziosa che si è conclusa con brindisi e buffet offerto a tutti partecipanti.

La serata dedicata alla sfilata di moda, è stata condotta da Ezia Di Capua.

La stilista Antonietta Guarino che quest'anno sarà presente a Verona al “world federetion of master tailor”, insieme ai grandi maestri sarti internazionali, con questa sfilata festeggia il decimo anno di attivita' nell' Haute couture e del suo Atelier La Rouche di Via Raffaele De Nobili alla Spezia dove disegna modelli di alta classe per il red carpet. La stilista ringrazia vivamente chi ha patrocinato l'evento e quindi Sala Culturale CarGià, il Comune di Lerici, la Proloco di San Terenzo, il Lions Club della Spezia, ma anche quanti hanno reso possibile l'evento: la Confcommercio della Spezia e specialmente Niciola Carozza e Antonella Simone, l'Ass.ne Athena e la sua Presidente Sabina Bonati per il trucco con la collaborazione della profumeria Astrale di via Veneto alla Spezia e la scuola di danza “Dimensione Danza”

Con questo evento si conclude l'ottava edizione di Sala CarGià Atelier a cielo Aperto – Simposio d'arte e Cultura e spettacolo. Il Simposio è teatro e spazio aperto alla conoscenza e al confronto di tutte le Arti ideato, realizzato, condotto, diretto e promosso a cura di Ezia Di Capua .