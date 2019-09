Servizio civile con la Pubblica assistenza di Lerici: sei posti disponibili

Golfo dei Poeti - La Pubblica Assistenza di Lerici ha 6 posti disponibili per giovani ragazze o ragazzi che vogliano svolgere il Servizio Civile Universale presso l’Associazione.



E’ stato di recente pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale, che permette a giovani tra 18 e 28 anni di svolgere un’esperienza indimenticabile per un anno. Tramite il comitato Liguria di ANPAS (Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze) sono stati finanziati progetti in 68 diverse pubbliche assistenze della nostra Regione per l’inserimento di operatori nell’ambito del soccorso sanitario e dell’assistenza socio-sanitaria alla persona.



Come tutti gli anni, assieme ad altre nella Provincia anche la Pubblica Assistenza di Lerici partecipa al progetto e quest’anno inserirà 6 giovani del Servizio Civile. Saranno impiegati per un anno intero presso l’Associazione come soccorritori e operatori per assistenza socio-sanitaria. Il servizio prevede un impiego per 30 ore alla settimana, con un’indennità corrisposta mensilmente.



E’ un’occasione unica per imparare un mestiere ed un’esperienza che sarà indimenticabile nella vita dei partecipanti. La Pubblica Assistenza di Lerici opera nel soccorso sanitario di emergenza in ambulanza e anche nel soccorso sanitario in mare tramite la sua squadra nautica, tra le uniche in Italia. Opera inoltre nei servizi socio-sanitari di assistenza e trasporto di persone e nella Protezione Civile sul territorio. I giovani del Servizio Civile saranno integrati in questo sistema tramite la struttura dell’Associazione.



I giovani che hanno vissuto questa fantastica esperienza nelle precedenti edizioni del Servizio Civile, oltre ad aver maturato una qualifica spendibile nel mondo del lavoro, sono spesso rimasti in contatto con la nostra Associazione ed hanno continuato a prestare con passione la loro opera di volontariato. Alcuni di loro sono anche stati assunti come dipendenti presso la stessa Pubblica Assistenza di Lerici o presso altre simili strutture.



Per candidarsi bisogna essere veloci, il bando nazionale scade alle h 14,00 del 10 Ottobre e da quest’anno occorre presentare domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID.



Tutte le informazioni si trovano a questo link di ANPAS:

https://www.anpasliguria.it/index.php?p=143



Per ulteriori informazioni, o anche per un aiuto diretto nella presentazione della domanda, siamo comunque sempre a disposizione presso la nostra sede di Via Matteotti 9 a Lerici. Tel. 0187/967136 E-mail: info@palerici.it

Fare riferimento a: Roberto, oppure Massimo e Cristina in Segreteria.