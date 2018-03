Serve spazio per i nuovi morti, tempo di esumazioni a Lerici

Golfo dei Poeti - Serve spazio per nuove sepolture al cimitero di Lerici, in località Narbostro. Così dal prossimo 9 aprile si procederà all'esumazione ordinaria delle salme inumate nel camposanto da un decennio. I resti dei defunti, raccolti in apposite cassette di zinco, potranno, a richiesta dei familiari, essere tumulati all'interno di loculi in concessione o cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile nonché del diritto di sepoltura) oppure in cellette ossario da acquistare in concessione trentennale. Qualora la mineralizzazione dei resti fosse incompleta nonostante il decorso decennale, le salme saranno nuovamente inumate oppure, su espressa richiesta dei familiari, saranno avviate a cremazione e le urne contenenti le ceneri potranno essere tumulate, disperse o essere affidate ai parenti.



Se le famiglie degli estinti di imminente esumazione non si faranno sentire, il Comune provvederà d'ufficio a raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune. I giorni in cui verranno eseguite le operazioni saranno resi noti con un avviso all'ingresso del cimitero e in prossimità delle sepolture interessate, nonché sull'albo pretorio del Comune di Lerici. Le esumazioni programmate avverranno anche in assenza dei familiari.



I familiari dei defunti che potranno recarsi in Comune pressi i Servizi cimiteriali nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o contattare l'ufficio al n. 0187 960205 o via mail all'indirizzo cristina.navalesi@comune.lerici.sp.it per dare disposizioni sulla destinazione dei resti mortali.



Saranno esumate le salme di:



BELLUCCI MICHELE

MIRETTA AGOSTINI PALMIRA

MISURI ANGELA

BALBI GIOVANNI

GRACCI GIOVANNA

PUEBLI GIULIANO

FERRARI ALBA

SCIARRONE FRANCESCO

PENSIERINI EVELINA

SANTELLI EMMA

DE BIASI ELVIRA

PAITA ARMIDA

RIGHETTI RAFFAELE

BERTINA MARIA VED. FERRARI

MATTERA GIANLUCA

AZZARINI GIOVANNI

LURPINI MARIA

SALVATORE ROMEO

CAMPANI GIANCARLO

MATERA GIAN LUCA

CORGIOLU ALDO

VASSALLO MICHELE