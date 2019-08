Serata "Trono di Spade" a San Terenzo, bus navetta gratis

Golfo dei Poeti - In occasione della giornata tributo dedicata alla saga del "Trono di Spade", che avrà luogo a San Terenzo mercoledì 28 agosto, la viabilità subirà le seguenti modifiche straordinarie:



- dalle ore 18:00 fino alle ore 01:00 circa divieto di transito in Via Garibaldi, dalla rotatoria di Bagnara fino al lungomare e dallo stabilimento balneare Colombo verso il centro abitato.

- salle ore 16:00 alle ore 01:00 divieto di sosta su tutto il lungomare, Via Matteotti e Via Mantegazza, fino a Villa Shelley.



Per la serata sarà a disposizione dei cittadini un servizio navette gratuito, con partenza dal Palasport della Spezia in direzione San Terenzo, a partire dalle ore 17:30 e in maniera continuativa.