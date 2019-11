Sentieri, il Comune fa squadra con Lerici Bike e Cai Sarzana

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici vuole portare avanti la collaborazione con Cai Sarzana e Lerici Bike per la manutenzione e la valorizzazione dei sentieri del territorio comunale - dici sentieri, dici in primis Caprione -: quelli da percorrere sulle due ruote, quelli pensati per i camminatori, e quelli che possono essere fruiti da entrambe le categorie. Per quanto riguarda l'intesa con il Club alpino sarzanese, Palazzo civico, soddisfatto della collaborazione portata avanti nel 2018 e nel 2019, ha preparato una convenzione da sottoporre allo storico sodalizio in cui si mettono nero su bianco i compiti da affidare al Cai per il 2020, cioè mappatura e monitoraggio dei sentieri, rivalutazione della toponomastica e dei prodotti locali previo accorto tra le parti e con l'autorizzazione del Parco del Magra, organizzazione di escursioni e visite anche a favore, nell'ambito della programmazione estiva, degli ospiti delle strutture ricettive. Compiti per i quali il Comune riconoscerà, a fronte della presentazione di una relazione sullo stato dei sentieri e sulle uscite realizzate, un contributo di 1.500 euro.



La convenzione allestita per operare con il Lerici Bike, sodalizio afferente alla Asd Caprione Outdoor, arriva in seguito al “buon lavoro svolto nel corrente anno” dal gruppo, come si legge in delibera. Anche in questo caso la convenzione redatta dall'amministrazione Paoletti prevede un contributo di 1.500 euro al Lerici Bike, chiamato per il 2020 a tenere monitorata la rete ciclabile del territorio comunale (comunicando tempestivamente eventuali problemi all'assessorato allo Sport). Tra gli altri compiti che i bikers dovranno onorare ci sono la promozione e la valorizzazione dei percorsi Mtb, l'organizzazione di uscite in mountain bike, di cross country e di trail di discesa, nonché di attività per gli ospiti delle strutture ricettive nel corso dell'estate. Comune e LB, si legge ancora, “si impegnano a mantenere un continuo e reciproco aggiornamento relativamente ai problemi più delicati legati alla frequentazione e alla fruizione turistico paesaggistica dei percorsi ciclabili”. Insomma, Comune, Cai e Lerici Bike si apprestano a un 2020 di collaborazione e pare ormai alle spalle la polemica scaturita una manciata di mesi fa dall'intervento di un socio Cai - con lesta risposta del Lerici bike – sulla difficile convivenza tra ruote e scarponcini.