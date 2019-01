Senti il maestro: "Lerici sta risorgendo, sfida è turismo tutto l'anno"

Il direttore d'orchestra Gianluca Marcianò: "Questo territorio ha risorse a trecentosessanta gradi e si è innamorato di Suoni dal Golfo".

Golfo dei Poeti - Un fiume in piena ieri in conferenza stampa il maestro Gianluca Marcianò, direttore d'orchestra lericino di fama internazionale e grande animatore, nonché fondatore, della rassegna 'Suoni dal Golfo', da due anni grande appuntamento dell'estate di Lerici, con un'edizione 2019 già pronta a stupire a colpi di gioventù e musica classica. Marcianò, intervenuto nell'ambito della presentazione della stagione concertistica organizzata all'Astoria da Comune e associazione 'Suoni dal Golfo', ha parlato a tutto tondo di cultura, crescita e turismo.



“Lerici, con questa amministrazione e con la sua comunità, sta risorgendo – ha affermato il maestro -. Gli eventi, da quelli culturali a quelli gastronomici, stanno dando i loro frutti. Questo territorio finalmente si sta esponendo, partecipando alle fiere internazionali del turismo, dove Lerici esce sempre vincitrice. E, cosa importante, questa amministrazione ha colto la sfida di un'offerta turistica non solo estiva. Per le città di mare è facile riempire le estati: la sfida, appunto, è il resto dell'anno. E' lì che sta il futuro. Lerici ha tutti gli elementi per offrire un turismo a trecentosessanta gradi – cultura, sentieri, enogastronomia – per l'intero anno. Un turismo 'giusto', capace di fra crescere la comunità e di influire positivamente anche dal punto di vista infrastrutturale. Il turismo culturale? E' il turismo numero uno al mondo. Ci sono agenzie di viaggi specializzate in questo settore in Inghilterra, Canada, Germania, per fare qualche esempio, e stanno andando fortissimo".



Un passaggio sul Natale lericino: "Mai visto così tanti eventi e così tanta gente, con forte presenza straniera. La gente era contenta, c'erano diverse cose da fare, e io, che non passavo Natale e capodanno a 'casa' da tantissimo tempo, ne ho approfittato per far conoscere Lerici alla mamma e alla nonna di mia moglie”



A gonfie vele la liason tra il territorio e 'Suoni dal Golfo'. “L'amministrazione ha deciso di puntare sul festival facendo qualcosa che a suo modo è rischioso, perché parliamo di un evento di altissimo livello, di respiro internazionale. Ma è andata bene, Lerici si è innamorata della manifestazione, lo ha adottato, lo ha fatto suo. Del resto anche Verbier, il paesino svizzero dove si tiene il festival che è il modello di 'Suoni dal Golfo', è una realtà piccola, ma è arrivata l'affermazione internazionale. Molti appassionati che seguono Verbier – oggi sponsorizzato da Nestlè - ora vengono anche a Lerici. E ci sono sono sostenitori da oltre 50mila franchi del festival svizzero – come Aspect Foundation e Tzukanov Foundation – che ora sostengono anche 'Suoni dal Golfo'. Abbiamo attirato a Lerici un pubblico amante della musica che magari prima andava a Forte dei Marmi. Ora viene qua per seguire musicisti che ama, che spesso già ascolta a Verbier. E qualcuno ha anche pensato di comprare casa in zona, perché questo è un posto che ti lascia a bocca aperta. Posti belli ce ne sono tanti, come Lerici però nessuno”.