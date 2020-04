Senso di marcia per i pedoni e lungomare vietato alle auto

Golfo dei Poeti - Seconda ordinanza, diramata a stretto giro di posta rispetto alla precedente, per regolare la vita a Lerici da oggi fino al 3 maggio compreso, cioè nel periodo di vigenza del provvedimento con cui la Regione Liguria ha allentando le maglie del contenimento anti Covid-19. Il sindaco Leonardo Paoletti ha deciso di implementare il dispositivo con un ulteriore documento che, attraverso una ristrutturazione del traffico sul lungomare, intende consentire vita più semplice e sicura ai pedoni.



L'ordinanza, valida fino alla mezzanotte del 3 maggio prossimo compreso, prevede – sono esclusi i mezzi di emergenza e adibiti alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti - l'interdizione al transito veicolare sulla Via Matteotti a San Terenzo nel tratto compreso tra l'incrocio con il Viale della Vittoria e la Via Mantegazza fino alla Rsa Belvedere (detta anche Casa Gialla), all'altezza dello slargo Pertini, ad eccezione di residenti o altri autorizzati per utilizzo dei posti auto e/o carico scarico. E ancora, il testo dispone l'interdizione al transito veicolare nella Via Biaggini dalla Rsa Belvedere fino alla Via Biaggini II Traversa ad eccezione dei residenti in tale tratto, che potranno arrivare e ripartire dalle loro abitazioni e attività utilizzando il tratto di strada tra il Golf Club e la Via Biaggini II Traversa con entrata dalla direzione Larici e uscita dalla zona Parking Vallata.



Terzo punto, l'interdizione al transito veicolare escluso residenti e veicoli autorizzati, carico/scarico e accesso al parking Erbetta, con senso unico in direzione Venera Azzurra, nel tratto di Via Roma (compreso tra Via Gerini e Via Biaggini), nella Via Biaggini (tratto compreso tra Via Roma e Via Biaggini II Traversa), con obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Via Biaggini I traversa.

C'è poi il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto del parcheggio a pagamento località Venera Azzurra, lato mare, compreso tra la Via Biaggini II Traversa e l'accesso a Villa Marigola.

Inoltre la semi-carreggiata lato mare nella Via Roma (nel tratto Via Gerini-Via Biaggini) e Via Biaggini, è interdetta al traffico veicolare, compresi i velocipedi, ed é riservata alla circolazione dei soli pedoni a senso unico di marcia con direzione Lerici-San Terenzeo, che devono comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. La passeggiata a mare è riservata alla circolazione di pedoni con direzione San Terenzo-Lerici, che devono comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro

Infine, ultimo punto dell'ordinanza, i veicoli autorizzati al transito avranno l'obbligo di mantenere una velocità massima di 20 Km/h nonché di adottare la massima cautela nella condotta di guida, tenendo in considerazione la possibile presenza di pedoni in carreggiata.

Tutti questi provvedimenti, ricordiamo sono attualmente in vigore. Il fumettista Davide Besana ha prestato al Comune la sua arte per la realizzazione di segnaletica provvisoria.