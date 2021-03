Seimila euro per salvare le palme di Lerici dal punteruolo rosso

Golfo dei Poeti - Si è concluso il primo intervento di contenimento del punteruolo rosso (rhynchophorus ferrugineus) sulle palme del territorio comunale. Come ogni anno, anche per il 2021 l'Amministrazione comunale ha stanziato le risorse necessarie, pari a 6mila euro, per i trattamenti preventivi con cui garantire la difesa delle palme dal temibile parassita.

L'intervento consiste nell’irrorazione delle chiome e degli apici delle piante con appositi prodotti fitosanitari, che seguono le procedure previste dal piano di azione regionale.

I trattamenti saranno effettuati, adottando particolari prescrizioni finalizzate a non arrecare danno a persone e cose, su 44 piante distribuite nel territorio comunale per un totale di 5 interventi, dilazionati nel corso dell'anno.

"L'Amministrazione Comunale ritiene prioritario tutelare il patrimonio arboreo – commenta l’assessore all’Ambiente, Claudia Gianstefani -. Abbiamo pertanto predisposto, anche quest’anno, il piano di contenimento del "punteruolo rosso", al fine di garantire la salute delle palme e prevenire i danni derivanti dall'attacco del parassita. Questo, infatti, attacca e rende secca la pianta, trasformandola in un potenziale pericolo per la sicurezza. Con l'azione preventiva, invece, siamo in grado di garantire la salute, la tutela e la salvaguardia di questi alberi presenti sul nostro territorio."

L’Amministrazione comunale invita anche i privati ad attivarsi al fine di gestire in modo adeguato le piante infestate e adottare le contromisure necessarie ad arginare il diffondersi del parassita.