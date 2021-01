Sei posti disponibili per svolgere il Servizio civile con la Pubblica assistenza di Lerici

Golfo dei Poeti - Ci sono sei posti disponibili alla Pubblica assistenza Lerici per giovani ragazze o ragazzi dai 18 ai 28 anni che vogliano svolgere un anno di Servizio civile universale presso l’associazione, per 25 ore alla settimana ed un compenso mensile di 439 euro.



“E’ un’occasione unica per imparare un mestiere e fare un’esperienza che sarà indimenticabile nella vita dei partecipanti - spiega il presidente Rodolfo Basadonne - e soprattutto in questo particolare periodo è anche un’opportunità per aiutare il prossimo e la propria comunità.”



La Pubblica Assistenza di Lerici opera nel soccorso sanitario in ambulanza e anche nel soccorso sanitario in mare tramite la sua squadra nautica, che è tra le uniche in Italia come pubblica assistenza. Svolge inoltre servizi socio-sanitari di assistenza alle persone ed è attiva come squadra di Protezione Civile sul territorio. I giovani del Servizio Civile saranno integrati in questo sistema di servizi, svolgendo un periodo di formazione che gli consentirà di diventare soccorritori e operatori per assistenza socio-sanitaria ed acquisire conoscenze professionali e certificate negli ambiti di primo soccorso, utilizzo del defibrillatore automatico, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutti spendibili nella loro vita lavorativa futura qualunque essa sia.



I giovani che hanno vissuto questa fantastica esperienza nelle precedenti edizioni del Servizio Civile, oltre ad aver maturato una qualifica per il loro futuro, sono spesso rimasti in contatto con l’Associazione ed hanno continuato a prestare con passione la loro opera di volontariato. Alcuni di loro sono anche stati assunti come dipendenti presso la stessa Pubblica Assistenza di Lerici o presso altre simili strutture.



Per candidarsi bisogna essere in possesso di un account SPID personale e presentare la domanda online entro il 15 Febbraio inserendo il CODICE SEDE dell’ASSOCIAZIONE n° 149137 per la PA Lerici all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it



Per informazioni o anche aiuto pratico nella compilazione della domanda il personale della PA Lerici è sempre a disposizione presso la sede di Via Matteotti 9 a Lerici, oppure telefonando al 0187967136 o scrivendo a info@palerici.it.

Altre informazioni sull’Associazione si possono sempre trovare seguendo le sue pagine Facebook e Instagram.