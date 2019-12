Segre ringrazia Lerici, ma non potrà ricevere di persona la cittadinanza onoraria

Golfo dei Poeti - Onorata, ma impossibilitata a ricevere di persona la cittadinanza onoraria per questioni di distanza geografica. Questo il messaggio arrivato dalla senatrice a vita Liliana Segre al Comune di Lerici nei giorni scorsi. Nelle scorse settimane il consiglio comunale di Lerici all'unanimità ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice, 89 anni, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, un'iniziativa analoga a quelle tenutesi in numerosi consigli comunali italiani (compreso quello della Spezia) in seguito alle minacce ricevute dalla testimone della Shoah, che ora è sotto scorta. Difficile, vista soprattutto l'età, rispondere fisicamente a tutti i conferimenti scoccati ai quattro angoli del Paese. Il Comune di Lerici in questi giorni ha provveduto a ordinare la targa da recapitare alla senatrice come omaggio per la cittadinanza onoraria.