Segnaletica rubata, i volontari di Mangiatrekking la ripristinano

Golfo dei Poeti - Ancora in queste ore alcuni sconsiderati, dimostrando di non rispettare il patrimonio pubblico, continuano ad asportare e vandalizzare i pali e le frecce segnaletiche dei sentieri dell’isola Palmaria. Così, consapevole dell’importanza della propria attività, animata da senso civico, l’associazione Mangia Trekking con umiltà ed impegno si sottopone ad un continuo carico di lavoro nei propri laboratori (le cantine di famiglia) e sul campo, per porre riparo a queste inqualificabili azioni che sembrano non volersi arrestare. Anche l’altro giorno, mentre gli associati, Paolo Silvestrini e Giorgio Berettieri, si erano recati sull’isola Palmaria per effettuare alcune manutenzioni e riposizionare alcune tabelle della rete sentieristica che erano state asportate, hanno purtroppo, dovuto registrare altri atti vandalici.



Evitando ogni considerazione circa l’ulteriore impegno, che ogni asportazione significa, l’associazione Mangia Trekking che è presente sull’isola Palmaria da tanti anni, svolgendo attività di manutenzione, monitoraggio e raccolta rifiuti lungo i camminamenti, mentre assicura che la propria responsabile e fattiva azione non verrà mai meno, coglie l’occasione per rivolgere un appello a tutti coloro che frequentano l’isola. Tralasciando ogni considerazione circa i manufatti, artigianali e di qualche valore simbolico, l’associazione dell’Alpinismo Lento chiede che si rispetti l’ambiente, la natura ed un lavoro in piena sintonia con essi (natura e ambiente), svolto semplicemente a favore dell’intera comunità.