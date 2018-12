Seconde case fittizie, a Lerici sono almeno trecento

Partita un'intesa attività di accertamento. L'assessore Sammartano: "Chi è in una situazione scorretta si autodenunci".

Golfo dei Poeti - Con la franchezza che gli è propria, in questi tre anni e mezzo di amministrazione lericina l'assessore Aldo Sammartano, che ha in mano le deleghe di natura economica, ha a più riprese denunciato il tema delle seconde case fittizie, sostenendo altresì di fronte al consiglio comunale che i residenti lericini reali sono circa 8.500, molti di meno rispetto agli oltre 10mila ufficialmente riconosciuti, che tra l'altro inseriscono il comune di Lerici in quella fascia over 10mila, appunto, che ha conseguenze non indifferenti, ad esempio per quanto concerne i numeri di giunta e consiglio comunali.



L'altro giorno in consiglio l'assessore Sammartano è tornato sul tema seconde case spiegando che “in queste ultime settimane abbiamo condotto un'azione specifica e intesa, destinata a proseguire, nei confronti delle seconde case fasulle, false residenze. Abbiamo inviato 148 avvisi di accertamento Imu relativi al 2013 con contestazione della dimora abituale. Si tratta dei primi 148 casi di residenze che noi riteniamo siano a tutti gli effetti seconde case. La misura di questi numeri è senz'altro più ampia, certamente si arriverà almeno al doppio e probabilmente oltre. La nostra azione in questo senso proseguirà con molta determinazione. Un'azione di equità e correttezza”.



L'ingegnere ha auspicato “un'informazione diffusa in merito a quest'azione, in modo che chi ha consapevolezza di essere in una condizione non corretta venga a fare una sorta di autodenuncia, presentandosi agli uffici. In questo modo potrà evitare le sanzioni”.