Seabin, il mangiatore di plastiche e microplastiche

Golfo dei Poeti - Il Seabin, progetto PlasticLess di LifeGate, raccoglierà le plastiche e le microplastiche che potrebbero insidiarsi nello splendido mare di Porto Venere. Questa mattina a Porto Venere, lo strumento è stato acceso per la prima volta, alla presenza del sindaco del paese, Matteo Cozzani. D'altro canto Seabin, il cestino che rimuove i rifiuti galleggianti dall'acqua, ha travolto il mondo con la sua semplicità ed efficacia. Ed ora è arrivato anche in Italia. A spiegarne le funzioni è stato Simone Molteni direttore scientifico di LifeGate. Il centro commerciale "Le Terrazze" ha aderito al progetto adottando un Seabin che sarà usato, appunto, in quel di Porto Venere.

"Sui temi ambientali l'attenzione va sempre tenuta alta - ha spiegato Molteni -. Anche grazie ai media, la popolazione ha capito l'importanza del tema ambientale. Noi non condanniamo la plastica, che è un materiale interessante ed eterno ma l'uso sbagliato che ne fa l'uomo. Le dimensioni di Seabin sono ridotte per poter essere svuotato a mano. Viene installato nei punti dove si concentrano maggiormente i rifiuti".