Se il Comune non risponde: "Ora numero verde, serve professionalità"

Golfo dei Poeti - Telefonare in Comune a Lerici non è una passeggiata. Lo ha rilevato ieri sera in consiglio comunale la consigliera Pd Roberta Mauro, lo ha confermato il primo cittadino Leonardo Paoletti. Tutto è partito da quanto ha detto l'esponente del centrosinistra nel corso delle comunicazioni, parlando del caso di un pass auto 'sospetto': “Abbiamo provato a chiamare il comando della Municipale sette volte, ma non ha mai risposto nessuno, così ci siamo rivolti ai carabinieri, che hanno raccolto la segnalazione. È sempre un problema mettersi in contatto con i vigili”. Il sindaco ha concordato: “È un problema che c'è da anni, con la Telecom non si riesce a smaltire il traffico telefonico. Sono sgomento per questo fatto”.



Di qui Paoletti ha dipanato i suoi intendimenti. “Sto ancora aspettando il preventivo per un numero verde – ha spiegato al consiglio comunale -. Per rispondere alla cittadinanza serve la dovuta professionalità, fondamentale per soddisfare le richieste telefoniche. I funzionari mi dicono che il numero verde potrebbe essere un problema, perché noi dovremmo avere un centralinista e la Corte dei Conti potrebbe contestare la spesa. Ma io credo sarebbe una spesa doverosa, soprattutto per un comune turistico come il nostro. Un numero verde consentirebbe di smistare le telefonate a chi deve rispondere controllando se il trasferimento ha un responso o meno. Ho richiesto che ci sia proprio questo servizio di risposta da parte di soggetti che professionalmente fanno questo. È infatti importantissimo sapersi relazionare, rispondere adeguatamente, dare risposte uniformi, cosa che all'interno del municipio non avviene, ognuno risponde a modo suo”. Quindi l'auspicio: “Spero di avere presto un numero verde gestito da professionisti che sappiano come si risponde al telefono e come si tratta con gli interlocutori”.