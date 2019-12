Se alla Serra torna il pane fresco

Golfo dei Poeti - Riaprire il forno della Serra, frazione collinare di Lerici, attraverso un'operazione di alto valore sociale. Si tratta di un'idea, di un embrione, ma la volontà di provarci c'è. Sono della partita Evergreen, progetto di agricoltura sociale finalizzato all'inserimento di soggetti svantaggiati, e la cooperativa I ragazzi della luna, animata da ragazzi autistici. Di questo significativo proposito ha parlato nei giorni scorsi a Lerici, in sala consiliare, Daniele Sigismondi di Evergreen, in occasione dell'incontro da lui moderato dedicato alla creazione di una locale cooperativa di comunità. “Tra le varie cose di cui una cooperativa di comunità può occuparsi c'è il recupero di attività dismesse – ha osservato -. Alla Serra, come Evergreen, stiamo acquisendo l'ex forno del paese, chiuso da alcuni anni. Stiamo allestendo lo spazio come bottega per la vendita dei nostro prodotti, ma abbiamo avviato un progetto con la proprietà che speriamo ci porterà, assieme alla cooperativa I ragazzi della luna, a riaprire il forno, a tornare a dare alla Serra il pane fresco”. E questo con la massima attenzione alla sostenibilità, tant'è che c'è la suggestione di alimentare il forno grazie alle biomasse, perché no d'intesa con l'ente Parco di Montemarcello, Magra e Vara.