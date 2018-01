Scuole medie Lerici, il nuovo orario soltanto dal 2019

Golfo dei Poeti - Il Consiglio d'Istituto di Lerici, riunitosi ieri, ha confermato che il prossimo anno scolastico vedrà in vigore per le medie l'attuale modello orario, mentre dal 2019/20 si partirà con la sperimentazione del 'Modello C', votato da oltre il 60 per cento dei genitori a inizio mese. Il 'Modello C' prevede scuola dal lunedì al sabato con uscita alle 13.30, più due rientri di cui uno 'straordinario' sostenuto dal Comune (che ha garantito in questo senso con un apposito atto approvato unanimemente dal consiglio comunale). Il Consiglio d'Istituto di ieri, arrivato al culmine di settimane ricche di polemiche, ha visto anche dimettersi due docenti, il prof. Gizzarelli e la prof.ssa Pavone.