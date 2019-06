Scuole Lerici, traslochi in vista per i lavori di messa in sicurezza

Golfo dei Poeti - Effetto puzzle in vista per le scuole lericine. L'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria su una serie di plessi porterà infatti giocoforza a una serie di spostamenti. In particolare, questi saranno conseguenza di interventi di messa in sicurezza, come illustrato stamani in commissione dal sindaco Leonardo Paoletti. “Si tratta di lavori importanti su edifici i cui valori di resistenza sismica sono pari a zero. Li metteremo in ordine - ha affermato il primo cittadino -. A breve sarà chiuso il ciclo di verifiche, controlli e accertamenti e presenteremo in commissione il percorso che sarà intrapreso”. Commissione la cui convocazione è proprio arrivata in queste ore: appuntamento lunedì 24 giugno. Polemica la capogruppo di 'Golfo dei poeti' Mariachiara De Luca: “Oltre un mese fa – ha attaccato l'esponente Pd - ho chiesto una commissione in merito, senza avere riscontro, e quando ho domandato al sindaco chiarimenti sulla situazione scuole e spostamenti non ho avuto risposta. Ma poi sono venuta a sapere da altri canali che invece c'è un percorso in definizione. Mi sembra una scorrettezza”. La replica del sindaco: “Non si tratta di scorrettezza, ma di serietà. La serietà si presentare una percorso una volta che è stato definito”. “O la minestra o ti butti dalla finestra”, ha ironizzato l'ex primo cittadino Emanuele Fresco. Secondo indiscrezioni, uno degli spostamenti potrebbe vedere nido e materna Augenti trovare alloggio dove ora sono le scuole medie. Ma fra qualche giorno tutto sarà chiarito.