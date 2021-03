Scuole Lerici, ecco come fare per mensa e trasporto

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici informa che l’iscrizione online al servizio di mensa e trasporto scolastici dovrà essere effettuata dal genitore dall'8 marzo al 31 maggio 2021. Per la mensa si dovrà effettuare l’iscrizione solo per gli iscritti al seguente anno scolastico 2021/2022:

1° anno scuola della scuola dell’infanzia e della sezione primavera;

1° anno della scuola scuola primaria;

1° anno della scuola secondaria di primo grado;

nuovi iscritti (es. trasferimenti di alunni provenienti da altri Istituti Comprensivi).



Il Comune precisa che per quanto riguarda il trasporto scolastico, l’iscrizione online dovrà essere effettuata da parte di tutti gli utenti che ne vorranno usufruire per l’anno scolastico 2021/2022 (anche gli utenti già iscritti che ne hanno usufruito nell’anno scolastico 2020/2021).

Per le iscrizioni sopra citate, ogni il genitore dovrà accedere al sito web:

www.comunelerici.ecivis.it registrarsi e procedere alla compilazione della domanda online interessata.

Chi avesse bisogno di supporto, per motivi comprovati ed eccezionali può richiedere un

appuntamento all’Ufficio Istruzione ai seguenti numeri di telefono: 0187/960282

0187/960284 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il martedì e il venerdì.