Scuola Garibaldi, lezioni in mensa. Genitori chiedono incontro al sindaco

Golfo dei Poeti - Lezioni divise tra la sala mensa del pianoterra e l'auditorium della scuola media, e niente rientro pomeridiano, per i circa cento scolari della primaria Garibaldi di San Terenzo. E' accaduto ieri, è stato così anche stamani. Non ancora in vigore la deroga dei vigili del fuoco, di cui ha parlato ieri Palazzo civico, che consentirebbe l'utilizzo delle aule ai piani primo e secondo benché in assenza di due uscite di sicurezza. Come già spiegato, c'è un problema alla rampa di scale dell'androne principale, tant'è che sono necessari lavori per il “ripristino delle condizioni di sicurezza”, come si legge nell'ordinanza del Comune, che ha affidato l'intervento immaginando tre-quattro giorni di operazioni. Intanto un gruppo di genitori ha inviato formale richiesta per avere un incontro con il sindaco Leonardo Paoletti e l'assessore all'istruzione Laura Toracca con l'obbiettivo di avere chiarezza, ritenendo disagevole l'attuale situazione – ad esempio per il rimbombo dell'aula mensa – e desiderando informazioni approfondite sulla sicurezza del plesso, già oggetto di interventi nei mesi scorsi.