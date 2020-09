Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici comunica che lunedì 28 settembre, alle ore 12, in occasione del 98° anniversario dello scoppio di Falconara, avrà luogo la benedizione delle corone di alloro che saranno deposte sul cippo commemorativo che si trova in via Garibaldi a San Terenzo.

Nel rispetto delle misure previste dall'emergenza sanitaria da Covid-19, la cerimonia si svolgerà alla presenza delle sole auto.