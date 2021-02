Scomparsa di Andrea Marras, il cordoglio della Lega Navale di Lerici

Golfo dei Poeti - Il presidente della Lega Navale di Lerici, Maurizio Moglia, i consiglieri ed i soci si uniscono al profondo rammarico per la perdita di Andrea Marras, figlio del fondatore della Lega Navale di Lerici, Piero Marras.

Andrea Marras è stato consigliere allo sport e presidente del collegio dei Revisori dei Conti della Lega Navale sezione di Lerici, per moltissimi anni. Commercialista stimato e appassionato velista, si è spento all’età di 59 anni a seguito di una lunga malattia.



“Andrea Marras, figlio del nostro socio fondatore ing. Piero Marras, pioniere delle Campagne ambientaliste per la salvaguardia del nostro Golfo, è stato fino a due anni fa presidente del Collegio dei Revisori della Lega Navale Sezione di Lerici – ricorda Maurizio Moglia, presidente della Lega Navale, sezione di Lerici – Andrea era persona stimatissima, sportiva, sempre disponibile, molto pacata, riservata e professionale. La sua è una grande perdita per tutta la comunità velica

del Golfo”.



Alle numerose attestazione di cordoglio alla famiglia giungano anche le condoglianze della Lega Navale sezione di Lerici.