Scogli, moli e spiagge proibite: Porto Venere si allinea

Golfo dei Poeti - Anche il Comune di Porto Venere, su decisione del sindaco Matteo Cozzani, ha emesso un’ordinanza con ulteriori misure precauzionali contro la diffusione del coronavirus che scatta dalle 12 odierne e perdurerà fino al prossimo 3 aprile. Nel borgo così come a Le Grazie e Fezzano sarà vietato l’ingresso in tutti i cimiteri garantendo l’accesso contingentato dei parenti per le operazioni di sepoltura, tumulazione o esumazione delle salme e della ditta incaricata della gestione delle operazioni cimiteriali per lo svolgimento delle operazioni ordinarie del servizio. Sospesi anche i mercati settimanali, fatta eccezione per i banchi alimentari, nelle frazioni di Porto Venere e Le Grazie. Verranno chiusi tutti i parchi giochi e le aree attrezzate. Non si potrà sostare in tutti gli arenili, le scogliere, i moli ed i pontili del Comune di Porto Venere, salvo i casi di estrema necessità documentabile.