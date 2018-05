Scatta la gara per Fiascherino, pronta anche la Baia blu

Spiaggia del bunker, venti giorni per farsi avanti e prendere le redini della libera attrezzata.

Golfo dei Poeti - C'è tempo fino alle 12.00 del prossimo lunedì 4 giugno per provare ad accaparrarsi per otto anni la gestione della spiaggia libera attrezzata di Fiascherino 1, la spiaggia del 'bunker'. Chiusasi prematuramente la gestione di 'The Beach Side', società lombarda alla quale il Comune di Lerici ha dato il benservito lo scorso autunno, ora è caccia al nuovo affidatario. Il bando di gara pubblicato in queste ore prevede una base d'asta di partenza di 6mila euro annuali, canone da corrispondersi al Comune. Poco più di un quarto della base stabilita in occasione della gara di un anno fa, cioè 20mila euro. Fiascherino 1 è composta da 240 metri quadri di libera attrezzata con postazione fissa (21 metri di litorale) e da 620 di spiaggia libera (80 metri di litorale). L'arenile sarà affidato a chi presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio che contempla sia la valutazione dell'offerta tecnica (massimo 70 punti), sia quello dell'offerta economica (massimo 30).



Sarà gara anche per la spiaggia libera attrezzata della Baia blu, rimasta spiaggia libera per l'estate 2017 complice l'assenza di offerte. Il bando, in questo caso, ancora non è stato pubblicato, ma con una delibera l'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Paoletti è andata a modificare quello che sarà il canone a base d'asta: 25mila euro all'anno in luogo dei 30mila immaginati a marzo. Una revisione figlia di una "più attenta valutazione delle spese e degli incassi previsti". La base d'asta di 25mila euro è la metà di quella azzardata un anno fa in occasione della maxi gara che sancì l'inizio di una nuova stagione dopo il ventennio della gestione Lerici mare. Anche per la Baia si trattai di un affidamento per otto anni.