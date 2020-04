Scanner per le targhe e volontari sui sentieri, Porto Venere si prepara per il weekend

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere, attiverà per il weekend del 25 aprile i controlli su tutto il territorio comunale come già fatto per il recente ponte Pasquale al fine di contrastare un possibile spostamento verso il mare di qualche turista occasionale in cerca della classica gita fuori porta primaverile.

A partire da venerdì 24 aprile fino a domenica 26 saranno sorvegliati tutti gli ingressi al territorio comunale e sarà impedito l’accesso a coloro che non rispettano le normative vigenti in materia di spostamenti.

Il presidio stradale verrà garantito dagli agenti della Polizia Municipale e dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Porto Venere mentre sui sentieri saranno attive le squadre dei volontari di Protezione Civile e quelle del Soccorso Alpino coordinate dal Centro Operativo Comunale che sarà attivato in via eccezionale per la gestione dell’iniziativa.



Per agevolare le operazioni di controllo saranno utilizzati anche gli scanner per le targhe degli automezzi che sono stati impiegati, con ottimi risultati, già nelle precedenti attività di presidio.

“Continuiamo nella nostra attività di controllo al fine di preservare la salute dei nostri concittadini – dichiara il Sindaco Matteo Cozzani – Dopo tutti gli sforzi effettuati sarebbe sconsiderato allentare adesso l’attenzione e buttare via quanto di buono siamo riusciti a fare fino ad oggi nel contenere il contagio del virus.

Rivolgo un sentito ringraziamento anche a tutti i nostri volontari e alle forze dell’ordine, che si adopereranno nei prossimi giorni per garantire il servizio di controllo su tutto il territorio comunale – conclude il Sindaco.”