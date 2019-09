Golfo dei Poeti - Nelle prossime settimana prenderanno il via lavori di rifiorimento delle scogliere delle spiagge di Venere Azzurra, San Terenzo, Baia Blu e Santa Teresa, danneggiate dalle mareggiate dello scorso autunno. Un'attività di messa in sicurezza, annunciata in consiglio comunale dall'assessore al Lavori pubblici Marco Russo, che fa seguito a quella messa in atto per le scogliere di Lerici e Tellaro prima della stagione balneare. L'assessore ha infine annunciato che sarà demolito il pontile della Venere Azzurra, in quanto non in sicurezza dopo le pesanti ferite patite in occasione delle mareggiate dello scorso anno.