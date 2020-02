Sanremo 2020, Porto Venere gran protagonista dello spot

Golfo dei Poeti - Come ogni anno Liguria protagonista coi i suoi sapori e i suoi prodotti tipici al Festival di Sanremo, che partirà stasera dal Teatro Aristone. In più, in tutte le serate del Festival, andrà in onda su Rai 1 uno spot dal titolo “Liguria. Una sinfonia di emozioni”, realizzato il collaborazione con il teatro Carlo Felice, con protagonista la sua orchestra, un omaggio in musica alla bellezza della Liguria. Sulle note della sinfonia del Barbiere di Siviglia lo spot si sposta dal teatro Carlo Felice fino a Porto Venere e poi a Cervo, ritrovando l’orchestra a interpretare la bellezza di questi simboli della Liguria. Ecco il backstage dello spot, in attesa di vederlo per la prima volta questa sera in apertura di manifestazione.