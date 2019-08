Sandali all'isola ecologica? Non si scarica. "Grave, chiesti chiarimenti"

Golfo dei Poeti - Un residente lericino lancia il sasso nel laghetto social: “Sono andato all'isola ecologica in località Scoglietti – questa, in sintesi, la denuncia - e mi hanno impedito di scaricare e conferire abbondante materiale perché avevo dei sandali. Niente isola senza scarpe chiuse”. Commento dopo commento, sui popolosi gruppi social Agorà e Sebastiano Biagini Lerici Futura, si scopre che non sono pochi quelli che in queste settimane – a quanto pare per la prima volta dall'apertura del centro raccolta, attivo da giugno 2017 - si sono imbattuti nel medesimo intoppo. E l'oggetto del malumore si allarga alla condotta degli operatori Acam Ambiente (che gestisce lo spazio dell'isola in concessione gratuita dal Comune di Lerici) che devono rapportarsi col pubblico: si parla di scortesia, di maleducazione, di bisogno impellente di ferie. Non manca – tornando al punto delle calzature – chi comprende la misura, ma il punto rilevato da molti è un altro: giusta o no, sensata o meno, era ignota. Nessuna comunicazione, nessuna segnalazione sul sito del Comune. E dal numero verde Acam Ambiente, sentito da CDS, spiegano che si tratta di un'accortezza necessaria per evitare che qualcuno possa farsi male ai piedi con detriti e resti di rifiuti che effettivamente si possono trovare in isola.



Palazzo civico non sta a guardare. “Abbiamo già fatto scrivere dagli uffici ad Acam Iren per avere chiarimenti – spiega Claudia Gianstefani, consigliere delegata al ciclo dei rifiuti -. Se c'è una regola sulle calzature, non ne siamo stati messi a conoscenza, né è stata informata l'utenza. E se non informi, si creano disservizi. Comprendiamo benissimo le lamentele dell'utenza. Ripeto, molto grave non aver comunicato un eventuale regolamento al Comune e alla cittadinanza. Faremo tutti gli approfondimenti necessari non soltanto sulla questione delle scarpe, ma anche sull'atteggiamento degli operatori. Un servizio che prevede contatto con il pubblico richiede disponibilità, correttezza e gentilezza”.