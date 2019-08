San Terenzo, stop a vetro e lattine per la serata di Ferragosto

Golfo dei Poeti - Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha vergato un'ordinanza volta a far scorrere nella massima tranquillità l'evento 'Sangria di Ferragosto e Dj sotto le stelle' in programma a San Terenzo il 15 agosto sera. Il provvedimento vieta alle attività, dalle 20.30 del 15 agosto alle 2.00 del 16, in terra santerenzina, la vendita per asporto di qualunque tipo di bevanda in contenitori di vetro o in lattina, di cui sarà interdetta anche la detenzione in aree pubbliche (in altre parole: non si potrà ovviare portandosi una lattina di Moretti da casa per berla in piazza). L'ordinanza, come è facile intuire, è stata adottata per scongiurare pericoli derivanti dai frammenti di vetro e latta abbandonati e per rendere più agevoli le operazioni di pulizia.