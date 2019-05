San Terenzo, scuola Garibaldi sotto i ferri

Golfo dei Poeti - Tempo di lavori per la scuola elementare Garibaldi di San Terenzo. A breve partiranno i lavori di manutenzione straordinaria della facciata lato cortile, affidati in questi giorni per 40mila euro alla ditta edile Garbini, già intervenuta a fine 2018 per la manutenzione della facciata principale dell'edificio. L'intervento si è reso necessario anche alla luce delle infiltrazioni nel soffitto delle aule del primo piano rilevate dai Lavori pubblici. Prossimamente si provvederà anche alla realizzazione di un nuovo cancello su Viale Spinola, visto che quello preesistente è stato completamente rimosso per ragioni di sicurezza, complici lesioni a muro e pilastro. Le verifiche erano scattate nei giorni successivi i tragici fatti di Pugliola, dove una bimba di tre anni ha perso la vita proprio per un incidente con il cancello del un parco giochi prospiciente la scuola della frazione lericina.