Golfo dei Poeti - "A chi è in difficoltà doniamo volentieri pane e focaccia dopo le 20.00. Prendete ciò che volete". Questo il cartello comparso all'ingresso de 'La bottega di San Terenzo', negozio di tipicità liguri che sorge al numero 2 di Via Garibaldi, naturalmente a San Terenzo. Una decisione generosa, adottata per andare incontro ai più fragili.