San Terenzo, c'è l'idea di riaprire il tunnel tra Marinella e Via Garibaldi

Golfo dei Poeti - Dopo la riapertura del tunnel tra le vie Gerini e Cavour l'amministrazione comunale di Lerici mette in agenda un'analoga operazione. Ad accennarlo è stato il sindaco Leonardo Paoletti stamani nel corso del sopralluogo al cantiere per la messa in sicurezza della falesia sovrastante la spiaggia della Marinella di San Terenzo. Occasione propizia, visto che la galleria in questione è proprio quella che collega l'arenile a Via Garibaldi, all'altezza del supermercato. Si tratta di un intervento sul quale l'amministrazione intende lavorare nel caso di un secondo mandato dopo quello che andrà a concludersi la prossima primavera. La galleria, chiusa da tempo, presenta una situazione nel complesso migliore di quella Gerini-Cavour, in particolare per quanto concerne lo stato della pavimentazione.