Salta il trasporto via mare per il concerto al Parco Shelley

Golfo dei Poeti - Contrariamente a quanto annunciato precedentemente, il servizio di trasporto via mare gratuito dalla Spezia per Lerici organizzato in occasione del concerto di Benny Benack III Quintet a San Terenzo (Parco Villa Magni Shelley mercoledì 24 luglio ore 21) - concerto inserito nella programmazione del 51° Festival Internazionale del Jazz della Spezia - non sarà attivo. Un cambiamento sopravvenuto "per cause non attribuibili al Comune della Spezia", come si legge nella nota diramata da Palazzo civico.

Per informazione su parcheggi e mezzi di trasporto alternativi consultare il sito www.lericicoast.it