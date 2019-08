Sabato 24 agosto il secondo appuntamento con la Piscina naturale a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Nuova chiamata agli scoglietti di Porto Venere per migliaia di giovani della provincia spezzina e non solo. Sabato 24 agosto dalle 15 alle 18 il transito alle barche nel Canale di Porto Venere sarà interrotto e ci sarà la possibilità di effettuare la traversata verso l'isola Palmaria in assoluta sicurezza.

E' l'ormai tradizionale appuntamento della Piscina naturale, una iniziativa iniziata anni or sono come momento di riappropriazione del canale da parte dei bagnanti e arricchito in seguito con deejay set, salvagente e gonfiabili.