Ron Moss a Lerici, pubblico femminile in visibilio

La mandibola più sexy del pianeta fa tappa sul Golfo. Pranzo di mare, vino rosso e tanta disponibilità.

Golfo dei Poeti - Sessantasei anni compiuti da dieci giorni: questo dice la carta d'identità di Ronn Moss, il leggendario Ridge Forrester di Beautiful. La realtà racconta ben altro, come hanno potuto verificare poche ore fa i lericini. Un Moss in formissima stamani ha infatti fatto tappa sul Golfo, concendendosi un bel pranzetto da 'Il Frantoio' accompagnato da amici italiani e dalla moglie Devin DeVasquez, con la quale, come raccontato domenica scorsa nel salotto di Barbara D'Urso, si appresta a festeggiare i dieci anni di matrimonio. Al tavolo del fascinoso attore e musicista losangelino sono arrivati ravioli di gamberi con zucchine saltate, zuppa di muscoli alla lericina, spaghetti alla marinara, linguine alla trabaccolara, il tutto innaffiato da un rosso dei Colli di Luni e concluso da caffè e da una china Clementi, chicca fivizzanese espressamente richiesta di commensali.



Come si è diffusa la voce della presenza di Moss a Lerici, tanti curiosi - curiose, soprattutto - hanno fatto garbatamente capannello nei pressi del ristorante di Via Cavour e poi al molo. E la star statunitense - che ha impersonato Ridge Forrester dal 1987 al 2012 - non si è tirata indietro, tra saluti e foto ricordo, dimostrandosi persona disponibile ed estremamente alla mano.



Una curiosità: recentemente a Lerici ha fatto tappa Clayton Norcross, che dal 1987 al 1989 ha interpetato Thorne Forrester, fratello di Ridge. Il 64enne attore californiano aveva anche incontrato il sindaco Leonardo Paoletti parlando di prospettive turistiche lericine.