Ristrutturazione energetica per le medie delle Grazie. E via l'eternit

Il sindaco Cozzani: "Soddisfatti per l'aggiudicazione entro la fine dell'anno. Grazie alla Regione per il contributo di 253mila euro".

Golfo dei Poeti - Si è concluso il procedimento di aggiudicazione della gara per la ristrutturazione energetica della scuola media G. Di Giona a Le Grazie.

L’intervento di ristrutturazione consisterà nella sostituzione degli infissi esterni dell’immobile e nella installazione di un nuovo impianto di riscaldamento di ultima generazione, interventi che garantiranno importanti risparmi sotto il profilo dei consumi e un netto miglioramento delle prestazioni energetiche.

La gara d’appalto è stata vinta dalla società Tecnoedile di Genova con un’offerta di euro 176.980,00 oltre IVA paria ad un ribasso sulla base di gara del 23,55 %.



“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad aggiudicare la gara prima della fine dell’anno - dichiara Matteo Cozzani, Sindaco di Porto Venere – Ciò ci consentirà infatti di iniziare immediatamente ad organizzare il cantiere per poter dare il via ai lavori nel più breve tempo possibile, creando il minor disagio agli studenti e ai docenti della scuola.

Un ringraziamento speciale va a Regione Liguria senza il cui contributo, pari a 253.000 euro, non saremo riusciti ad appaltare questo fondamentale intervento nella scuola media. Intervento che segue quello dell’adeguamento dell’impianto antincendio, terminato la scorsa primavera. L’altra buona notizia - conclude il Sindaco - è che con i risparmi ottenuti dalla gara d’appalto, se la Regione ci autorizzerà ad utilizzare le economie, realizzeremo anche l’intervento di rimozione della copertura in eternit della scuola elementare delle Grazie”.