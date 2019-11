Rischio caduta e punteruolo rosso, Porto Venere mappa pini e palme

Golfo dei Poeti - Occhi puntati sulla condizione delle alberature del territorio comunale di Porto Venere dopo le piante finite a terra nei giorni scorsi – due a Fezzano una in Piazza Bastreri. E con una brutta stagione che sta picchiando generosamente e che non lascerà tanto presto da parte vento e precipitazioni, ingredienti spesso letali per alberi non troppo in forma. In particolare, l'amministrazione comunale ha deciso di affidare un incarico professionale per l'analisi e la mappatura delle piante di pino domestico presenti in ambito urbano nonché delle palme situate nelle frazione delle Grazie e di Fezzano che, come si legge in delibera, “risultano affette da punteruolo rosso”.



Per Palazzo civico “risulta inderogabile e urgente procedere ad un'analisi e mappatura degli esemplari di pino domestico ubicati in ambito urbano per la verifica delle condizioni fisiologiche, fitosanitarie, strutturali e di stabilità finalizzata all'individuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza. Altresì risulta necessario procedere a un'analisi e mappatura delle palme ubicate nelle frazioni Le Grazie e Fezzano”, sempre per analoghe verifiche. L'incarico è stato affidato in somma urgenza all'agronomo Luca Lo Bosco, con un esborso per il Comune di circa 12mila euro, comprensivi di tutti gli oneri.