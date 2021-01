Ripresa scolastica, due fasce orarie d'ingresso

Golfo dei Poeti - In vista della ripresa della scuola, la Prefettura della Spezia ha stabilito di distribuire gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in due fasce orarie di ingresso. Tali fasce corrispondono, in linea di massima, alle 8 e 9:30, con un conseguente adattamento degli orari di uscita. Sulla base di tale nuova articolazione oraria, Atc ha provveduto a rimodulare e incrementare le linee di trasporto. Si invitano pertanto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a consultare, prima della ripresa delle lezioni, i siti internet delle scuole di appartenenza e quello dell'azienda, in modo da utilizzare il mezzo pubblico corrispondente alla propria fascia di ingresso/uscita, evitando assembramenti sui mezzi e davanti alle scuole. A darne notizia il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti sulla propria pagina Facebook.