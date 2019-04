Ripascimento spiagge, interventi prorogati a metà giugno

Golfo dei Poeti - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Demanio marittimo, ha approvato una ulteriore proroga per effettuare interventi di ripascimento e di messa in sicurezza delle spiagge, posticipando i termini al 15 giugno 2019.

La proroga riguarda l’utilizzo dei contributi erogati da Regione Liguria nel 2017, per un totale di euro 1.200.000 a favore di 57 comuni costieri che ne hanno fatto richiesta.



I termini erano già stati prorogati al 30 aprile 2019: l’ulteriore proroga è stata decisa in seguito alle richieste e agli appelli da parte di alcuni comuni costieri che, a causa di ulteriori mareggiate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo, non sono ancora riusciti a concludere i lavori avviati a seguito della violenta mareggiata di fine ottobre 2018.



Regione Liguria nel frattempo ha già stanziato ulteriori euro 1.300.000 che i comuni potranno utilizzare entro l’anno in corso. Allungare i termini di conclusione dei lavori permetterà ai comuni costieri di fare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni precedenti alla mareggiata in previsione dell’avvio ormai prossimo della stagione balneare.









COMUNI 2017 2018







ALASSIO 37.446,84 41.174,08



ALBENGA 22.550,53 24.795,08



ALBISOLA MARINA 7.157,97 7.870,43



ALBISOLA SUPERIORE 8.966,38 9.858,84



AMEGLIA 9.017,23



ANDORA 18.580,43 20.429,81



ARENZANO 23.114,09 25.414,73



BERGEGGI 12.818,73 14.094,63



BOGLIASCO 5.913,10 6.501,66



BONASSOLA 6.106,56 6.714,37



BORDIGHERA 31.163,64 34.265,49



BORGHETTO S.S. 11.388,82 12.522,39



BORGIO VEREZZI 11.969,19 13.160,54



CAMOGLI 4.634,58 5.095,89



CAMPOROSSO 2.136,45 2.349,10



CELLE LIGURE 20.784,17 22.852,91



CERIALE 30.793,55 33.858,56



CERVO 6.771,05 7.445,00



CHIAVARI 24.140,26 26.543,04



CIPRESSA 2.296,27 2.524,83



COGOLETO 23.585,12 25.932,64



DIANO MARINA 31.390,76 34.515,20



FINALE LIGURE 44.544,34 48.989,01



FRAMURA 6.644,88 7.306,27



GENOVA 102.297,50 112.479,57



IMPERIA 40.962,74 45.039,92



LAIGUEGLIA 26.386,06 29.012,37



LAVAGNA 30.692,62 33.747,57



LERICI 19.413,14 21.345,41



LEVANTO 7.427,13 8.166,38



LOANO 45.647,80 50.191,31



MONEGLIA 16.620,61 18.274,93



MONTEROSSO 7.258,90 7.981,41



NOLI 14.324,34 15.750,10



OSPEDALETTI 20.557,07 22.603,20



PIETRA LIGURE 22.516,89 24.758,09



PORTOFINO 984,12 1.082,07



PORTOVENERE 53.739,41 59.088,31



RAPALLO 20.279,50 22.298,00



RECCO 9.319,65 10.247,28



RIOMAGGIORE 9.967,32 10.959,41



RIVA LIGURE 10.665,45 11.727,03



S. BARTOLOMEO AL M. 10.909,38 11.995,23



S. LORENZO AL M. 14.391,63 15.824,09



SANREMO 92.523,64 101.732,88



SANTA MARGHERITA L. 28.345,88 31.167,26



S. STEFANO AL M. 17.015,94 18.709,60



SARZANA 34.163,75



SAVONA 31.071,12 16.036,80



SESTRI LEVANTE 29.960,84 32.942,96



SORI 6.325,25 6.954,83



SPOTORNO 17.520,61 19.264,51



TAGGIA 8.915,91 9.803,35



VADO LIGURE 8.865,45 9.747,86



VALLECROSIA 7.847,69 8.628,80



VARAZZE 26.848,68 29.521,04



VENTIMIGLIA 34.553,37 37.992,61



VERNAZZA 1.337,39 1.470,50



ZOAGLI 2.674,78 2.941,01