Ripascimenti a Le Grazie e Fezzano. Balenabilità ok in tutta la provincia

L'Autorità di sistema portuale ha approvato l'istanza presentata dal Comune di Porto Venere per i tre arenili delle frazioni. Arpal intanto certifica che le acque sono pulite in tutto il territorio spezzino.

Golfo dei Poeti - La Spiaggia del Monumento e la Spiaggia della Rotonda a Le Grazie, e la Spiaggia della Cavetta di Fezzano saranno oggetto di interventi stagionali di ripascimento.

L'Autorità di sistema portuale ha infatti ricevuto nei giorni scorsi una istanza da parte del Comune di Porto Venere e ha rilasciato l’autorizzazione di competenza ai fini demaniali marittimi.

Il Comune ha trasmesso ad Arpal la documentazione necessaria, ricevendo in risposta il parere favorevole con prescrizioni in merito all’utilizzo dei materiali indicati.



E' di Arpal, a proposito, il nuovo aggiornamento sul monitoraggio delle acque di balneazione della Liguria.

Ad oggi 12 giugno, sui 380 tratti in cui è stato suddiviso il litorale ligure per la stagione balneare 2020, 372 risultano conformi, sei non conformi (Spiaggia Libera Camporosso e Foce Torrente Nervia nel comune di Caporosso, Spiaggia Ghiaia, nel comune di Santa Margherita Ligure, Castello Genova, Mulino di Crevari nel comune di Genova, Molo Faro Verde nel comune di Arenzano) mentre per due tratti interni al porto di Rapallo vige l’interdizione e il divieto cautelativo di balneazione.

Tutte le acque balneabili della provincia della Spezia risultano quindi di qualità conforme alla balneazione.