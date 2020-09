Rinviato il flash mob navigante "Concerto di luci"

Golfo dei Poeti - Il comitato promotore del Flash Mob “Concerto di Luci” presa visione dell’ordinanza della Regione Liguria ha sospeso l’iniziativa prevista per domani 12 settembre alle 18 alla quale avevano aderito circa 200 barche.



"Avevamo previsto un sistema molto rigoroso di controllo delle norme anticovid ma siamo consapevoli che in questo periodo difficile le cose possono cambiare anche all’improvviso. La gente di mare conosce bene il valore della sicurezza e della responsabilità e sa aspettare", dicono dal comitato organizzatore «L’appuntamento non è cancellato ma solo rinviato a nuova data. La flotta non si scioglie ma resta in attesa di una nuova chiamata»



A questa flotta di barche a vela, a motore, di gommoni, il comitato composto da La Nave di Carta aps, Acquaaria asd, Il cantiere della memoria, Acquadimare.net avrebbe voluto indirizzare questo appello. Resta valido anche per la prossima iniziativa.