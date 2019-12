Rinnovo pass auto ztl a Lerici, cosa c'è da sapere

Golfo dei Poeti - Il pass auto RT, ovvero Residenti Transito, assegnato ai residenti in possesso di posto auto privato, diventa gratuito. I titolari non vedranno arrivare infatti a casa la consueta lettera, con allegato il bollettino attraverso il quale effettuare il versamento di 6 euro, ma una missiva nella quale è spiegata la nuova disposizione stabilita dall'amministrazione.

“Dopo l'introduzione del pass unico per tutte le frazioni del Comune e la scelta di renderlo pluriennale, abolendo per i cittadini l'obbligo di sostituirlo annualmente, quest'anno abbiamo reso gratuito quello riservato ai residenti muniti di posto auto privato, che non dovranno più pagare nulla per raggiungere la propria abitazione – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. Una scelta rivolta a sostenere i cittadini del Comune e, grazie alla quale, rendere sempre più snella e agevole la gestione della zona a traffico limitato e dei relativi pass. Anno dopo anno stiamo migliorando l'utilizzo della ztl, dimostrando che è possibile creare una sempre più ampia godibilità del territorio”. Sono circa 1700 le posizioni coinvolte dal cambiamento, ovvero il numero di cittadini che potranno beneficiare dell'esonero del pagamento di 6 euro. I possessori delle altre tipologie di pass, invece, potranno procedere con il rinnovo come di consueto, effettuando il pagamento tramite il bollettino allegato, altri prestatori di servizio, il cui elenco è consultabile alla pagina https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/ , o nelle ricevitorie della Lottomatica abilitate.



Il pass verde con tecnologia RFID non dovrà essere sostituito. Questo sarà infatti automaticamente rinnovato per l'anno 2019/2020 con il pagamento dell'imporo previsto per ciascuna tipologia. In caso di mancato pagamento entro i termini appena decorsi, lo scorso 10 dicembre, dal1 marzo 2020 il pass sarà disattivato automaticamente e il veicolo sarà quindi considerato privo del titolo abilitante alla sosta e/o al transito e potrà essere sanzionato . Dopo tale data il pass potrà essere riattivato solo recandosi all'Ufficio Viabilità e versando un importo maggiorato. Per procedere con il rinnovo è necessario che le condizioni presenti al momento del rilascio non abbiano subito alcuna modifica.



Nel caso di mutate condizioni, ai fini del rilascio del nuovo titolo, è possibile recarsi nella sede dell'Ufficio Viabilità, operativo il martedì dalle ore 15:00 lle ore 17:00, il venerdì e il sabato dalle ore 09 alle ore 11:00, oppure contattare telefonicamente l'Ufficio al numero 0187967326, opzione 3, il martedì dalle ore 17 alle ore 19, il venerdì e il sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Per comunicazioni via email: ztl@comune.lerici.sp.it. Le operazioni di cambio targa possono essere effettuare via email, inviando copia della carta di circolazione del nuovo veicolo.