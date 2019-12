Rimozione pontile della Venere Azzurra, i lavori viaggiano spediti

Golfo dei Poeti - Danneggiato dalla mareggiata di fine ottobre 2018, che aveva strappato la passerella che porta a riva, il pontile della Venere Azzurra sta scomparendo un "dente" dopo l'altro in queste ore. A segnalare il danno furono un gruppo di surfisti, gli unici che da quelle onde avevano tratto giovamento. Il sopralluogo dei tecnici comunali dei giorni successivi aveva decretato l'impossibilità di recuperare il manufatto, che non era più utilizzato se non dai bagnanti che lo usavano come base per tuffi o per prendere il sole. Dopo qualche rinvio dovuto al maltempo di queste settimane, l'azienda Sub Mariner si sta occupando di rimuovere i resti del pontile.